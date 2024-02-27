Криминал 27 февраля 2024, 16:46 Сосед до смерти забил тренера по боксу в Новосибирской области

Читать 360tv в

В Новосибирской области в Криводановском сельсовете празднование 23 Февраля закончилось убийством. Об этом сообщил «Царьград».

Сосед пришел в гости к приятелю, тренеру по боксу. Мужчины выпивали, но потом между ними разгорелся конфликт. Гость набросился на хозяина дома и избил его до смерти.

Реклама

Мужчину задержали, в отношении него возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

Авторы: