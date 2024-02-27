27 февраля 2024, 16:46
Сосед до смерти забил тренера по боксу в Новосибирской области
В Новосибирской области в Криводановском сельсовете празднование 23 Февраля закончилось убийством. Об этом сообщил «Царьград».
Сосед пришел в гости к приятелю, тренеру по боксу. Мужчины выпивали, но потом между ними разгорелся конфликт. Гость набросился на хозяина дома и избил его до смерти.
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Мужчину задержали, в отношении него возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».
Преступления
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