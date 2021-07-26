Сосед адмирала ВМФ сообщил о необычных отношениях между убитыми женой и сыном военного

Сосед адмирала ВМФ Леонида Лобанова рассказал о странных отношениях жены и сына военного. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ. Покойного Лобаного считают главным подозреваемом в убийстве семьи.

По словам соседа, жена адмирала была немного взбалмошной женщиной.

«Не по-матерински любила своего сына Максима. Ну и в результате это, очевидно, стало… ну, дошло до ушей адмирала. Ну, я так полагаю, что он застал их в очень интересном положении и в состоянии дикого аффекта совершил расправу», — сказал собеседник телеканала.

Ранее стало известно, что в петербургской квартире найдены убитыми 84-летняя жена и 56-летний сын Лобанова. Правоохранители сообщили об изуродованных телах. Главным подозреваемым в убийстве стал сам адмирал. Лобанова, по предварительным данным, 16 июля сбила электричка. Однако в кармане у пенсионера нашли нож.

По данным СМИ, сын Лобанова состоял на учете у психиатра. Также у адмирала есть еще дочь, которая живет в Мурманске. Именно она забила тревогу, когда не смогла дозвониться до матери и брата.