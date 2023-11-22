Криминал 22 ноября 2023, 19:48 Сорок жалоб на арест от участников беспорядков в аэропорту Дагестана отклонили Суд отклонил 40 жалоб на арест от участников беспорядков в аэропорту Дагестана РИА «Новости»

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Суд отклонил 40 жалоб на арест со стороны участников беспорядков в аэропорту Дагестана, сообщила РИА «Новости» руководитель пресс-службы Верховного суда Дагестана Зарема Мамаева. По ее словам, в общей сложности меру пресечения оспорили 44 человека.

В минувшую пятницу, 17 ноября, Мамаева сообщала о том, что арест обжаловали 27 человек, принимавших участие в беспорядках. По ее словам, на тот момент суд рассмотрел 23 материала и оставил постановление о заключении под стражу в силе.

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«В Верховный суд Дагестана на сегодняшний день на обжалование поступило 44 материала <…>. Из них 40 рассмотрены, все оставлены без изменения», — указала собеседница агентства 22 ноября.

Беспорядки в аэропорту Дагестана произошли вечером 29 октября. Местные жители прорвались на взлетно-посадочную полосу после того, как в воздушную гавань прибыл рейс из Тель-Авива. Прорвавшиеся пытались искать граждан Израиля.

По факту случившегося возбудили уголовное дело о массовых беспорядках. За нарушения задержали 201 человека, на 155 из них составили административные протоколы.