Криминал 02 февраля 2024, 00:27 Соратницу Навального объявили в розыск МВД: участница ФБК Анна Бирюкова объявлена в розыск РИА «Новости»

Читать 360tv в

Участница «Фонда борьбы с коррупцией»* (ФБК) Алексея Навального Анна Бирюкова** объявлена в розыск по уголовному делу. Ее карточка появилась в базе МВД России.

«Анна Бирюкова**, 20 апреля 1991 года. Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — сказано в базе.

Реклама

При этом правоохранители не уточнили, по какой статье разыскивается Бирюкова.

В понедельник, 20 января, Басманный суд Москвы заочно арестовал участников ФБК* Анну Бирюкову**, Киру Ярмыш**, Дмитрия Низовцева** и Марию Певчих**.

Бирюкову** обвинили в оправдании терроризма и осуществлении террористической деятельности, остальных — в фейках о Вооруженных силах России и призывах к организации деятельности экстремистского сообщества. Всем обвиняемым избрали меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.

*Фонд борьбы с коррупцией, ФБК — организация признана иноагентом и экстремистской организацией, ее деятельность в России запрещена. Организацию ликвидировали по решению суда.

**Физические лица, выполняющие функции иноагентов в России.