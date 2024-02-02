02 февраля 2024, 00:27
Соратницу Навального объявили в розыск
МВД: участница ФБК Анна Бирюкова объявлена в розыск
Участница «Фонда борьбы с коррупцией»* (ФБК) Алексея Навального Анна Бирюкова** объявлена в розыск по уголовному делу. Ее карточка появилась в базе МВД России.
«Анна Бирюкова**, 20 апреля 1991 года. Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — сказано в базе.
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При этом правоохранители не уточнили, по какой статье разыскивается Бирюкова.
В понедельник, 20 января, Басманный суд Москвы заочно арестовал участников ФБК* Анну Бирюкову**, Киру Ярмыш**, Дмитрия Низовцева** и Марию Певчих**.
Бирюкову** обвинили в оправдании терроризма и осуществлении террористической деятельности, остальных — в фейках о Вооруженных силах России и призывах к организации деятельности экстремистского сообщества. Всем обвиняемым избрали меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.
*Фонд борьбы с коррупцией, ФБК — организация признана иноагентом и экстремистской организацией, ее деятельность в России запрещена. Организацию ликвидировали по решению суда.
**Физические лица, выполняющие функции иноагентов в России.
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