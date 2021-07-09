Соратник Деда Хасана получил 9 лет тюрьмы

Московский городской суд вынес обвинительный приговор вору в законе Малхазу Дарчиеву, известному как Махо Тбилисский. Он получил девять лет колонии.

«С учетом позиции государственного обвинителя прокуратуры города Москвы суд приговорил Дарчиева к девяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — об этом пресс-служба прокуратуры Москвы.

Даричиев, который является гражданином Грузии, осужден по статье УК РФ «Занятие высшего положения в преступной иерархии».

Следствие установило, что с сентября 2011 года и по настоящее время Дарчиев занимает высшее положение в преступной иерархии и причисляет себя к категории так называемых воров в законе. Пользуясь своим положением, он принуждает других бандитов с более низким криминальным статусом подчиняться его указанием. Также Махо распространяет и сохраняет преступные традиции и обычаи на территории московского региона, Новосибирской, Свердловской и Ульяновской областей.

Тбилисский являлся соратником Деда Хасана и Япончика. Ранее осужденный на девять лет вор в законе уже был судим за кражу и торговлю наркотиками.