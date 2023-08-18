Криминал 18 августа 2023, 17:12 Сопредседателя движения «Голос» Мельконьянца отправили в СИЗО Суд арестовал сопредседателя движения «Голос» Мельконьянца до 17 октября РИА «Новости»

Читать 360tv в

Басманный суд Москвы заключил под стражу юриста и сопредседателя движения «Голос»* Григория Мельконьянца до 17 октября. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на своего корреспондента из зала суда.

Решение огласила судья Наталья Дударь.

Реклама

«Суд постановил удовлетворить ходатайство следственных органов об избрании в отношении Мельконьянца меры пресечения в виде заключения под стражу сроком до 17 октября», — сказала она.

В отношении Мельконьянца возбудили уголовное дело по статье об организации деятельности нежелательного в России неправительственного объединения.

Речь идет о взаимодействии движения «Голос»* с Европейской комиссией по наблюдению за выборами**. Правоохранители провели обыски у Мельконьянца и у 14 его соратников в восьми регионах России.

В пятницу, 18 августа, следствие попросило арестовать сопредседателя движения. Его доставили в суд. После него в зале заседания появились следователь и адвокат.

Как сообщало РИА «Новости», правозащитник сопредседателя движения Михаил Бирюков попросил время, чтобы изучить материалы дела, а также просил назначить Мельконьянцу в качестве меры пресечения домашний арест или запрет определенных действий.

* «Голос» — организация, признанная иноагентом.

** Европейская комиссия по наблюдению за выборами - признана в России нежелательной организацией.