Сооснователю Finiko не стали смягчать меру пресечения
Сооснователя финансовой организации Finiko Кирилла Доронина оставили под арестом до 28 сентября. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на суд Татарстана.
«Приговор суда оставить без изменений, а жалобу — без удовлетворения», — сказал судья.
В результате суд отклонил жалобу защиты Доронина. Изначально адвокат просил, чтобы задержанного поместили под домашний арест, так как его жена беременна. Создателя Finiko арестовали на два месяца в конце июля. Ему предъявили обвинение в крупном мошенничестве. У Доронина также отобрали два паспорта — российский и турецкий. Последний он получил пару месяцев назад.
Два дня назад полиция заявила о розыске сооснователей финансовой пирамиды Finiko — Эдварда и Марата Сабировых, а также Зыгмунта Зыгмунтовича. В уголовном деле, которое возбудили в декабре 2020 года, они проходят как подозреваемые.
В июле этого года выяснилось, что у вкладчиков Finiko нет возможности вывести средства из личного кабинета. Пользователи не смогли зайти в собственные аккаунты. Около 100 заявлений получили полицейские от пострадавших. Суммы полученного ими ущерба варьируются от 100 тысяч до 10 миллионов рублей.