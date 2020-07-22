Сообщника убийц подмосковного следователя Шишкиной задержали в Грузии

По данным следователей, именно он привлек для расправы на Шишкиной своего несовершеннолетнего знакомого, а тот нанял Абдулазиза Абдулазизова, который застрелил следователя в октябре 2018 года.

Кочетков был пособником Ярослава Сумбаева, против которого Шишкина вела уголовное дело. Сначала следователя запугивали, чтобы она отказалась от ведения дела. По указанию своего «шефа» Кочетков сжег машину Шишкиной, а после присылал ей сообщения с угрозами.

В России суд заочно арестовал Кочеткова в рамках уголовного дела по статьям «Посягательство на жизнь лица, осуществляющего предварительное расследование», «Умышленное уничтожение имущества и «Угрозы в связи с производством предварительного расследования».

Следователи установили, что причиной убийства стало расследование дела о группе хакеров, которые занимались мошенничеством. Обвиняемым по этому делу проходит Ярослав Сумбаев.

В данный момент идет процесс экстрадиции Ивана Кочеткова в Россию. Судебное рассмотрение дел в отношении Абдулазизова и несовершеннолетнего сообщника продолжаются.

Следователя Евгению Шишкину убили в подмосковном поселке Архангельское Красногорского района 10 октября 2018 года. Она занималась расследованием деятельность группы хакеров, которые мошенничали с билетами РЖД. Они брали процент с каждого проданного билета. Все деньги выводили на Кипр, а после в офшоры.

Следователю удалось выйти на руководителя группы Ярослава Сумбаева. Злоумышленник сбежал из России сначала в Черногорию, а потом в Грузию, где его задержали за киберпреступления. Представлявший интересы Сумбаева в Тбилиси адвокат заявил, что его подзащитный просил политического убежища. Сумбаева экстрадировали в Россию в октябре 2019 года по делу о мошенничестве.

Как рассказала «360» представляющая интересы семьи следователя Шишкиной адвокат Елена Сыропятова, пока неизвестно предъявили ли Сумбаеву обвинения в организации убийства. Для этого свое согласие должна дать Грузия. Пока он проходит только по делу о мошенничестве.

Кроме того, по ее словам, пока не пойман еще один участник преступной группы. Кем именно он является она сказать отказалась в интересах следствия.

Подозреваемых в убийстве следователя Евгении Шишкиной следователи задержали в Санкт-Петербурге весной 2019 года. Ими оказались студент первого курса Медико-Социального института Абдулазизов и его несовершеннолетний подельник. Свою вину они не признали. Их этапировали в Москву, где Басманный суд отправил их под арест. По версии следствия, за убийство им заплатили один миллион рублей.