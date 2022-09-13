Сообщник подозреваемой в убийстве Дугиной замел «цифровой след» | 360°

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Сообщник подозреваемой в убийстве Дугиной замел «цифровой след»

РИА «Новости»: сообщник подозреваемой в убийстве Дугиной удалил аккакунты в мессенджерах

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Аккаунты в мессенджерах сообщника главной подозреваемой в убийстве Дарьи Дугиной Богдана Цыганенко больше недоступны. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на своего корреспондента.

Ранее страницы в социальных сетях удалила Наталья Вовк, которую подозревают в организации подрыва автомобиля Дарьи Дугиной.

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Журналист агентства выяснил, что к зарегистрированному на имя Цыганенко телефонному номеру больше не привязаны мессенджеры WhatsApp, Telegram и Viber. Со страницы Facebook* мужчина убрал свою фотографию, а в профиль «ВКонтакте» давно не заходил.

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Внедорожник российской журналистки Дарьи Дугиной взорвался вечером 20 августа в Подмосковье, когда девушка возвращалась с фестиваля «Традиция». В соседнем автомобиле находился ее отец, политолог и философ Александр Дугин. Дочь погибла у него на глазах.

ФСБ сообщила, что организатором подрыва стала украинка Наталья Вовк. После убийства журналистки подозреваемая уехала в Эстонию.

По мнению спецслужб, организовать покушения ей помогал украинский диверсант Богдан Цыганенко, который обеспечил Вовк поддельными номерами на машину, предоставил казахстанский паспорт на имя Юлии Зайко, а также помог собрать самодельную бомбу в арендованном гараже.

До июля этого года Цыганенко постоянно жил в Донецке, но после вместе с матерью он покинул родной город и на связь с родственниками больше не выходил. В Россию мужчина въехал через Эстонию и покинул страну за день до покушения.

*Соцсеть Facebook принадлежит компании Meta, чья деятельность в России признана экстремистской.

Погибла Дарья Дугина

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