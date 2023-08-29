Сообщения о новом уголовном деле против Лерчек опровергли | 360°

Эксклюзив 29 августа 2023, 13:49 Сообщения о новом уголовном деле против Лерчек опровергли Адвокат блогера Чекалиной опроверг новое уголовное дело против своей подзащитной РИА «Новости»

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Материалы уголовных дел об уклонении от уплаты налогов и отмывании средств в особо крупном размере блогеров Валерии и Артема Чекалиных передали в центральный аппарат Следственного Комитета. Об этом в беседе с «360» заявил представляющий интересы обвиняемых адвокат Константин Третьяков.

Он подчеркнул, что рассчитывает на объективное расследование со стороны сотрудников ведомства, потому что нижестоящие подразделения игнорировали факт, что обвиняемые уплатили недоимки по налогам.

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«В Уголовном кодексе прямо указано, что при уплате задолженности перед бюджетом уголовное дело должно быть прекращено», — заявил Третьяков.

Адвокат добавил, что передали материалы дел, которые расследовались ранее. Новых уголовных дел в отношении блогеров не заводили. Так он прокомментировал сообщение Telegram-канала Mash, в котором говорилось о новом обвинении Чекалиных в незаконном выводе денег за границу.

Валерия и Артем Чекалины стали фигурантами уголовных дел в марте 2023 года. Блогеров обвинили в уклонении от уплаты налогов, а также отмывании денежных средств через покупку валюты и легализации через счета фирм-однодневок.

После появилась информация, что следователи готовят еще одно дело о мошенничестве на основе поступивших жалоб от пострадавших от действия Чекалиных. Официального подтверждения этой информации пока нет.