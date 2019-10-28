Солдата-срочника арестовали за стрельбу в Забайкалье

Мера пресечения, рассказали в Читинском гарнизонном военном суде, избрана на срок, о котором просило следствие.

На сколько именно заключили под стражу Рамиля Шамсутдинова, не уточняется.

Огонь по сослуживцам молодой человек открыл 25 октября во время смены караула. Его жертвами стали восемь человек из военной части 54160 в закрытом поселке Горный, еще двое госпитализированы.

«Был весельчаком». Одноклассница рассказала о стрелке из военной части Подробнее

В школе, по словам одноклассников, Шамсутдинов был неконфликтным и находился на хорошем счету у учителей, любил спорт.

В Минобороны предположили, что на преступление срочник решился из-за нервного срыва. Его могли спровоцировать личные обстоятельства, не связанные со службой в армии.

СК возбудил уголовное дело после случившегося. Собственную проверку проводит военная прокуратура.