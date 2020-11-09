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    09 ноября 2020, 09:31

    Солдат-срочник застрелил нескольких человек под Воронежем

    Наза Салех Захи

    Власти Воронежской области сообщили о ЧП на военном аэродроме. По данным СМИ, там солдат-срочник напал на людей. Есть жертвы.
    Солдат-срочник застрелил нескольких человек под Воронежем

    «Да, факт такой имеется, мы сейчас сами выясняем все подробности, там (на аэродроме — прим. ред.) несколько погибших», — сказали ТАСС в пресс-службе администрации Воронежской области.

    Агентство со ссылкой на источник написало, что нападение произошло на военном аэродроме. После этого солдат забаррикадировался на территории части.

    Как написало издание «МОЕ! Online», нападение произошло в понедельник, около 5:00, на аэродроме Балтимор. По данным СМИ, молодой человек отнял у одного из гражданских топор, после чего открыл огонь из автомата.

    По предварительной информации, два или три человека погибли, еще один ранен. Нападавший скрылся с места преступления. Его разыскивает полиция. О трех погибших сообщил ТАСС со ссылкой на источник.