Соколова одели в каску и бронежилет на следственном эксперименте
Перед тем как прийти на набережную в район Фонарного моста, Соколов побывал в своей квартире. Об этом сообщил «360» адвокат ученого Александр Почуев. «Олег Валерьевич (Соколов — прим. ред.) подробно рассказал, что происходило. Регулярно срывался на слезы, приходилось даже прерывать следственные действия. После этого он показал все обстоятельства дела на месте. После этого его этапировали в СИЗО № 1», — рассказал юрист.
По версии следствия, аспирантка Анастасия Ещенко погибла 7 ноября — ее застрелил и расчленил Олег Соколов. Ученого достали утром 9 ноября из реки Мойки. При нем был рюкзак с отрубленными женскими руками.
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Историк признался, что убил девушку из обреза в своей квартире, а потом пытался избавиться от ее тела. Он решил по частям выбросить его в Мойку.
11 ноября суд Санкт-Петербурга арестовал Соколова до 8 января 2020 года. 14 ноября Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал апелляционную жалобу на арест ученого, которую подал адвокат без его согласия.