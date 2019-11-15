  • Соколова одели в каску и бронежилет на следственном эксперименте

    15 ноября 2019, 15:12

    Андрей Иванов, Василиса Андреева

    Экс-доцент СПбГУ Олег Соколов показал, как выбрасывал останки аспирантки Анастасии Ещенко в Мойку в центре Санкт-Петербурга. Подозреваемого в убийстве привезли на следственный эксперимент и для безопасности одели в бронежилет и каску.

    Перед тем как прийти на набережную в район Фонарного моста, Соколов побывал в своей квартире. Об этом сообщил «360» адвокат ученого Александр Почуев. «Олег Валерьевич (Соколов — прим. ред.) подробно рассказал, что происходило. Регулярно срывался на слезы, приходилось даже прерывать следственные действия. После этого он показал все обстоятельства дела на месте. После этого его этапировали в СИЗО № 1», — рассказал юрист.

    Соколова одели в каску и бронежилет на следственном эксперименте | Изображение 1
    Источник фото: РИА «Новости»
    Соколова одели в каску и бронежилет на следственном эксперименте | Изображение 2
    Источник фото: РИА «Новости»

    По версии следствия, аспирантка Анастасия Ещенко погибла 7 ноября — ее застрелил и расчленил Олег Соколов. Ученого достали утром 9 ноября из реки Мойки. При нем был рюкзак с отрубленными женскими руками.

    Убитую аспирантку Ещенко похоронят в родной станице на Кубани

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    Историк признался, что убил девушку из обреза в своей квартире, а потом пытался избавиться от ее тела. Он решил по частям выбросить его в Мойку.

    11 ноября суд Санкт-Петербурга арестовал Соколова до 8 января 2020 года. 14 ноября Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал апелляционную жалобу на арест ученого, которую подал адвокат без его согласия.