Профессор СПбГУ Соколов разрыдался в суде. Видео

Профессор Олег Соколов расплакался в суде. Его задержали за жестокое убийство аспирантки Анастасии Ещенко, и в понедельник должны избрать ему меру пресечения. «360» публикует видео из зала суда.

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Соколов заявил, что раскаивается в преступлении и согласен на арест. В суде он плачет и повторяет, что хорошо относился к убитой. Также подозреваемый утверждает, что они с Ещенко планировали пожениться, но Анастасия плохо относилась к его детям.

В понедельник, 11 ноября, суд должен избрать Олегу Соколову меру пресечения.

Преподаватель СПбГУ, специалист по эпохе Наполеона Олег Соколов застрелил свою аспирантку и возлюбленную Анастасию Ещенко. После этого он попытался избавиться от ее тела. Соколова задержали правоохранители в реке Мойка утром 9 ноября. Позже он дал признательные показания и оформил явку с повинной.