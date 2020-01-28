«Соколов осознавал, что совершает». Юрист оценил будущее историка-расчленителя с учетом его признанной вменяемости

Экспертиза признала историка-расчленителя Олега Соколова вменяемым. Его адвокаты намерены оспорить вердикт. Юрист Тимур Маршани в разговоре с «360» утверждает: нынешнее заключение совсем не в пользу реконструктора-наполеоноведа, которого подозревают в убийстве своей аспирантки Анастасии Ещенко.

«Если говорить предметно, по результатам экспертного исследования — безусловно, эта экспертиза не в пользу Соколова. Но суд будет принимать решение и выносить приговор исходя из имеющихся в материалах дела доказательств. Объем доказательств, необходимый и достаточный, который сможет быть представлен результатами предварительного следствия и потом уже, при дальнейшей поддержке прокуратуры даст, наверное, более веские причины, чтобы судить о действительно объективной стороне преступления и психическом состоянии Соколова», — рассказал адвокат.

По его словам, сейчас заключение экспертов нельзя считать основным доказательством в этом деле. Суд рассмотрит его в совокупности с другими деталями преступления и теми вещественными доказательствами, которые уже приобщены к материалам расследования.

«Соколов осознавал, что он совершает. Он понимал характер своих действий. Безусловно, он руководствовался защитой своих интересов с целью сокрытия преступления и следов преступления, когда расчленил свою аспирантку… Человек, который был невменяем и не мог руководить своими действиями, такого сделать не мог», — заключил Маршани.

Преподавателя истории из СПбГУ 63-летнего Олега Соколова задержали ночью 9 ноября. Он пытался утопить отрезанные руки аспирантки Анастасии Ещенко в реке Мойке. Мужчина был нетрезв и сам упал в воду, его госпитализировали с переохлаждением. Оказалось, что ноги своей жертвы он уже успел сбросить в Мойку, остальные части тела нашли в его квартире неподалеку