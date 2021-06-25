Задержанную в Минске россиянку Софью Сапегу отпустили из следственного изолятора. Сейчас девушка находится под домашним арестом.

О том, что Сапегу выпустили из СИЗО, сообщил «Би-би-си». По словам отчима девушки Сергея Дудича, сейчас она находится одна в съемной квартире в столице Белоруссии.

«Мы находимся в шоке», — признался Дудич.

Адвокат семьи Сапеги подтвердил РИА «Новости», что девушку перевели под домашний арест. По мнению юриста, ситуация вокруг преследования россиянки в скором времени благополучно разрешится.

Сапегу задержали 23 мая в Минске вместе с бывшим главным редактором Telegram-канала Nexta Романом Протасевичем. Самолет компании Ryanair, в котором они летели, принудительно посадили.

На допросе Сапега призналась, что являлась редактором канала в Telegram, где публиковались личные данные белорусских силовиков. После ее арестовали на два месяца. По данным МИД РФ, Сапега подозревается в том, что в августе — сентябре 2020 года она совершила преступления, предусмотренные несколькими статьями Уголовного кодекса Белоруссии.

В середине июня адвокат Александр Филанович рассказал журналистам, что Сапега теперь проходит по двум уголовным делам в Белоруссии. Первое было возбуждено 23 мая, второе — 25-го числа.

Отец россиянки обратился к президенту Белоруссии Александру Лукашенко и попросил помиловать его дочь. По словам Андрея Сапеги, до встречи с основателем Теlеgrаm-канала Nехtа Романом Протасевичем Софья была обычной девушкой. Он отметил, что во время протестов в Минске она находилась в Литве.