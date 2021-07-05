Сочинца заподозрили в убийстве

В Сочи возбудили уголовное дело в отношении 42-летнего местного жителя, которого заподозрили в двойном убийстве. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на региональный следственный комитет.

По данным информагентства, убийство произошло из-за имущественного конфликта. 69-летняя пенсионерка вместе со своим 46-летним сыном проживала в квартире на улице Голубые дали. В собственности у подозреваемого находилась треть их жилплощади.

По версии правоохранителей, ночью мужчина пробрался в квартиру и нанес пострадавшим около 30 ножевых ранений. Сыну пенсионерки удалось оказать нападавшему сопротивление и ранить его. В итоге злоумышленнику пришлось обратиться за помощью к медикам. Сейчас он находится в реанимации. Пострадавшие скончались.