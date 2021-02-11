Сочинского пенсионера заподозрили в растлении пятилетней внучки

Следователи в Сочи возбудили уголовное дело в отношении пенсионера, подозреваемого в растлении пятилетней внучки. Об этом со ссылкой на пресс-службу управления СК РФ по Краснодарскому краю сообщило РИА «Новости».

Обстоятельства произошедшего выясняются, заявили в краевом следственном управлении. Газета «Комсомольская правда» со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщила, что по подозрению в педофилии задержан 60-летний пенсионер, совершавший насильственные действия в отношении малолетней внучки в своей собственной квартире.

Преступления, в которых подозревают пожилого сочинца, по предварительной информации, совершались в июле и декабре 2020 года. На тот момент девочке было пять лет, лишь месяц назад ей исполнилось шесть, отметила «КП — Кубань».

По данным СМИ, семья ребенка не состоит на учете в органах по делам несовершеннолетних, девочка проживает с отчимом. Пенсионеру в случае признания вины будет грозить тюремный срок от 12 до 20 лет.

Ранее в Нижнекамске задержали мужчину, подозреваемого в попытке изнасилования ребенка прямо на снежной горке.