Сочинского отельера убили за роман с горничной и потребовали 1,5 млн рублей

Управляющего сочинской гостиницей жестоко убили за роман с горничной. Расправился с мужчиной брат девушки, который был против ее отношений. Следователи уже завели уголовное дело и задержали подозреваемых.

«Белореченским межрайонным следственным отделом СКР по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело в отношении 22 и 28-летнего местных жителей. Они подозреваются в причинении телесных повреждений 42-летнему мужчине, повлекших его смерть», — сообщили в пресс-службе СКР по Краснодарскому краю.

По информации правоохранителей, мужчина 19 сентября приехал с девушкой к ее родственникам на хутор Грушевый. В какой-то момент между ним и братом девушки вспыхнул бытовой конфликт. Во время ссоры молодой человек со своим знакомым начали бить гостя, а затем увезли тело на автомобиле к карьерам. Мужчина скончался от полученных ран.

Следователи установили личности подозреваемых и задержали их. Сейчас они собирают необходимые доказательства и устанавливают все обстоятельства убийства.

Мать сочинского отельера рассказала «360», что ее муж разговаривал перед смертью с сыном и его убийцами. Один из молодых людей заявил родственникам, что сломал мужчине челюсть, и потребовал от его родителей полтора миллиона рублей, если они хотят увидеть сына живым.

«Потом они позвонили на следующий день, когда они его уже убили. Они сказали: „Готовьте полтора миллиона, мы вам его привезем“. Муж сказал, чтобы они сначала сфотографировали сына и дали с ним поговорить. Все, больше на связь они не вышли», — поделилась женщина.

Она добавила, что 23 сентября получила звонок от неизвестной девушки. Та сообщила об убийстве. После этого родители позвонили в полицию, где им подтвердили информацию о расправе. По словам матери погибшего, девушка, из-за которой убили ее сына, проработала в отеле четыре месяца. Отельер поехал на хутор Грушевый, чтобы познакомиться с ее семьей. Родственники приняли мужчину хорошо, но брат оказался резко против его отношений с сестрой.