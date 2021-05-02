Сочинского чиновника заподозрили во взятке и взяли под стражу

Экс-директора департамента архитектуры и градостроительства администрации Сочи Сергея Добромыслова заподозрили в получении крупной взятки. Правоохранители заключили чиновника и его сообщника под стражу. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю.

«Сегодня по ходатайству следствия в отношении бывшего директора департамента архитектуры и градостроительства администрации Сочи и его 50-летнего знакомого судом избраны меры пресечения в виде заключения под стражу», — отметили в ведомстве.

По версии следствия, осенью 2020 года сообщники потребовали 75 миллионов рублей у директора одной из строительных организаций. Мужчина хотел построить апартаментный комплекс в Адлерском районе Сочи. За обозначенную сумму бизнесмену пообещали ускорить процесс выдачи документов для строительства. В случае отказа ему пригрозили сделать так, что он вообще не сможет возвести здание.

Директор организации согласился на условия, передав сообщникам зимой 2020 года три миллиона 750 тысяч рублей. При этом он написал заявление в полицию. В конце апреля мужчина передал чиновнику еще 20 миллионов рублей в одном из сочинских кафе. После этого сообщников задержали правоохранители.

Мужчинам предъявили обвинения в получении взятки в особо крупном размере и посредничестве во взяточничестве. Сейчас следователи продолжают расследование и сбор необходимых доказательств.