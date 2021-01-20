Собутыльница подожгла бомжа в подъезде московской многоэтажки
По словам собеседника, о произошедшем в полицию 18 января сообщил студент одного из столичных колледжей. Он рассказал, что в высотке на улице Борисовские Пруды, в подъезде на 12 этаже, горит человек.
Сотрудники правоохранительных органов выехали по адресу и нашли сильно обгоревшего мужчину. Его на скорой отвезли в реанимацию с ожогами первой, второй, третьей и четвертой степеней 90% поверхности тела. Позже он умер.
Полицейские выяснили, что погибший бомж пил вместе с женщиной на лестничной площадке. Между ними случилась ссора. Собутыльница достала емкость с горючей жидкостью, которую припасла заранее, облила своего обидчика и подожгла.
Ее сразу задержали. С места убийства изъяли пластиковую емкость с горючим веществом, окурок и бутылку из-под водки.