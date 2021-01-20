Собутыльница подожгла бомжа в подъезде московской многоэтажки

Встреча 42-летнего бомжа с 27-летней безработной в подъезде одной из московских многоэтажек закончилась убийством. Между пьяными возник конфликт, женщина облила бродягу горючей жидкостью и подожгла. В тяжелом состоянии он попал в больницу, где умер от ожогов. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника, о произошедшем в полицию 18 января сообщил студент одного из столичных колледжей. Он рассказал, что в высотке на улице Борисовские Пруды, в подъезде на 12 этаже, горит человек.

Сотрудники правоохранительных органов выехали по адресу и нашли сильно обгоревшего мужчину. Его на скорой отвезли в реанимацию с ожогами первой, второй, третьей и четвертой степеней 90% поверхности тела. Позже он умер.

Полицейские выяснили, что погибший бомж пил вместе с женщиной на лестничной площадке. Между ними случилась ссора. Собутыльница достала емкость с горючей жидкостью, которую припасла заранее, облила своего обидчика и подожгла.

Ее сразу задержали. С места убийства изъяли пластиковую емкость с горючим веществом, окурок и бутылку из-под водки.