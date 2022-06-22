Житель Тольятти насмерть забил собутыльника табуреткой

Житель Тольятти до смерти забил своего товарища во время застолья. Об этом сообщил «Царьград».

Мужчины распивали алкоголь в феврале 2022 года. В какой-то момент между ними завязался конфликт. Один из собутыльников нанес оппоненту не менее 14 ударов по голове и телу табуреткой и руками.

В результате пострадавший скончался от полученных травм. Следователи возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни, с применением предметов, используемых в качестве оружия, повлекшее по неосторожности смерть. Теперь злоумышленнику грозит до 15 лет заключения.