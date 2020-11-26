Собственник «Зимней вишни» отказался признавать вину в суде

В Кемерове начался суд над собственником сгоревшего ТЦ «Зимняя вишня» Вячеславом Вишневским, которого обвинили в даче взятки должностному лицу. Свою вину он не признал.

Первое заседание по делу состоялось в Центральном районном суде Кемерова, сообщил корреспондент «360» из зала суда. Адвокат Вишневского Вадим Трифонов заявил, что его подзащитный не признает себя виновным.

Следствие предполагает, что в 2013–2014 годах Вишневский через посредника дал взятку семь миллионов рублей начальнику Инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзиле Комковой. В итоге он открыл торговый центр без разрешения и с нарушением проектной документации. В последней говорилось об установке на всех этажах ТЦ автоматических систем пожаротушения.

После пожара в «Зимней вишне», который унес жизни 60 человек, Вишневский попытался скрыться в Польше. Его задержали и через год экстрадировали. Российским властям мужчину выдали в марте 2020 года.

По делу о пожаре в «Зимней вишне» в Кемерове идет три судебных процесса. Всего перед судом предстали почти полтора десятка человек.