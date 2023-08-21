21 августа 2023, 16:30
Собиравшую сведения о ВС России украинку задержали в Ростовской области
ФСБ задержала украинку, собиравшую сведения о ВС России в Ростовской области
Оперативники ФСБ по Ростовской области задержали гражданку Украины, собиравшую информацию о Вооруженных силах России. Об этом сообщила пресс-служба регионального ведомства.
Силовики установили, что женщина прибыла на территорию России с Украины, после чего связалась с куратором из СБУ и пообещала предоставлять информацию о перемещении личного состава российской армии, военной техники и местоположении воинских подразделений.
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«Через телефонные сообщения женщина в Ростовской области фиксировала сведения о фактах перемещения танков и военных машин, а также местах расположения средств ПВО», — отметили в УФСБ.
В ведомстве подчеркнули, что выведенная женщиной информация могла использоваться ВСУ для нанесения ударов, которые могли привести к потерям в рядах российских сил.
В отношении фигурантки возбудили уголовное дело по статье «Шпионаж», ей грозит до 20 лет тюремного заключения.
ФСБ
Украина
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