Криминал 21 августа 2023, 16:30 Собиравшую сведения о ВС России украинку задержали в Ростовской области ФСБ задержала украинку, собиравшую сведения о ВС России в Ростовской области РИА «Новости»

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Оперативники ФСБ по Ростовской области задержали гражданку Украины, собиравшую информацию о Вооруженных силах России. Об этом сообщила пресс-служба регионального ведомства.

Силовики установили, что женщина прибыла на территорию России с Украины, после чего связалась с куратором из СБУ и пообещала предоставлять информацию о перемещении личного состава российской армии, военной техники и местоположении воинских подразделений.

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«Через телефонные сообщения женщина в Ростовской области фиксировала сведения о фактах перемещения танков и военных машин, а также местах расположения средств ПВО», — отметили в УФСБ.

В ведомстве подчеркнули, что выведенная женщиной информация могла использоваться ВСУ для нанесения ударов, которые могли привести к потерям в рядах российских сил.

В отношении фигурантки возбудили уголовное дело по статье «Шпионаж», ей грозит до 20 лет тюремного заключения.