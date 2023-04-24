24 апреля 2023, 17:38
Собиравшихся сбыть автоматы мужчин задержали в Белгородской области
РИА «Новости»: ФСБ задержала двух белгородцев, купивших автоматы у военных
Два жителя Белгородской области стали фигурантами уголовного дела за попытку продажи автоматов Калашникова и патронов к ним, заявили в региональном УФСБ. По данным ведомства, оружие подозреваемые купили у российских военных, сообщило РИА «Новости».
По информации УФСБ, мужчины проживали в Ракитянском районе. У них обнаружили и изъяли два автомата Калашникова АК-74М, а также 387 патронов калибра 5,45×39.
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Подозреваемые собирались сбыть автоматы, указали в пресс-службе. Против задержанных возбудили дело о незаконном приобретении, передаче и сбыте оружия. Наказание по этой статьей предусматривает лишение свободы на срок от пяти до восьми лет.
Представители ведомства в комментарии агентству уточнили, что мужчины купили оружие у военнослужащих на приграничных территориях. В настоящее время оба помещены под домашний арест.
ФСБ
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