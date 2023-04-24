Криминал 24 апреля 2023, 17:38 Собиравшихся сбыть автоматы мужчин задержали в Белгородской области РИА «Новости»: ФСБ задержала двух белгородцев, купивших автоматы у военных РИА «Новости»

Читать 360tv в

Два жителя Белгородской области стали фигурантами уголовного дела за попытку продажи автоматов Калашникова и патронов к ним, заявили в региональном УФСБ. По данным ведомства, оружие подозреваемые купили у российских военных, сообщило РИА «Новости».

По информации УФСБ, мужчины проживали в Ракитянском районе. У них обнаружили и изъяли два автомата Калашникова АК-74М, а также 387 патронов калибра 5,45×39.

Реклама

Подозреваемые собирались сбыть автоматы, указали в пресс-службе. Против задержанных возбудили дело о незаконном приобретении, передаче и сбыте оружия. Наказание по этой статьей предусматривает лишение свободы на срок от пяти до восьми лет.

Представители ведомства в комментарии агентству уточнили, что мужчины купили оружие у военнослужащих на приграничных территориях. В настоящее время оба помещены под домашний арест.