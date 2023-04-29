Криминал 29 апреля 2023, 19:50 Собиравшего в интернете деньги для «Азова» украинца задержали в Воронеже Shot сообщил о задержании собиравшего через соцсети для «Азова» украинца в Воронеже РИА «Новости»

Читать 360tv в

Воронежские силовики задержали 19-летнего украинца, объявившего в социальных сетях сбор денег в поддержку батальона «Азов»*. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

На своих страницах в интернете молодой человек публиковал националистические посты и даже выложил фотографию лидера чеченских сепаратистов Джохара Дудаева.

Реклама

Во время поездки в Калининградскую область юноша призвал подписчиков собрать деньги для покупки машины для боевиков из «Азова»*. Для сбора средств он прикрепил карту украинского Приватбанка.

Публикации чрезмерно активного пользователя привлекли внимание правоохранителей. Молодого человека задержали в Воронеже и завели против него уголовное дело за публичные призывы к терроризму. Максимальный срок наказания по этой статье составляет семь лет лишения свободы.

* «Азов» — запрещенная в России террористическая организация.