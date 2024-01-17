Важное 17 января 2024, 10:23 Собиравшего сведения для ВСУ мужчину задержали в ЛНР Сотрудники ФСБ задержали жителя ЛНР, собиравшего сведения для ВСУ РИА «Новости»

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Сотрудники управления ФСБ по Луганской Народной Республике задержали мужчину, который собирал информацию для украинской армии. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Задержанным оказался житель Кременского района ЛНР. По данным УФСБ, мужчина собирал для Вооруженных сил Украины сведения о местах дислокации личного состава и военной техники российской армии, используемых при проведении спецоперации.

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«Полученные данные он передавал представителю ВСУ посредством интернет-мессенджера», — уточнили в ведомстве.

Незаконную деятельность мужчины пресекли совместно с сотрудниками УФСБ России по Западному военному округу. Против задержанного возбудили уголовное дело о шпионаже. Пресс-служба добавила, что фигурант собирал информацию для ВСУ ради личной выгоды.

Ранее сразу двух жителей ЛНР задержали по подозрению в шпионаже в пользу Украины. В местном управлении ФСБ сообщили, что задержанные передавали сведения СБУ.