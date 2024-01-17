17 января 2024, 10:23
Собиравшего сведения для ВСУ мужчину задержали в ЛНР
Сотрудники ФСБ задержали жителя ЛНР, собиравшего сведения для ВСУ
Сотрудники управления ФСБ по Луганской Народной Республике задержали мужчину, который собирал информацию для украинской армии. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Задержанным оказался житель Кременского района ЛНР. По данным УФСБ, мужчина собирал для Вооруженных сил Украины сведения о местах дислокации личного состава и военной техники российской армии, используемых при проведении спецоперации.
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«Полученные данные он передавал представителю ВСУ посредством интернет-мессенджера», — уточнили в ведомстве.
Незаконную деятельность мужчины пресекли совместно с сотрудниками УФСБ России по Западному военному округу. Против задержанного возбудили уголовное дело о шпионаже. Пресс-служба добавила, что фигурант собирал информацию для ВСУ ради личной выгоды.
Ранее сразу двух жителей ЛНР задержали по подозрению в шпионаже в пользу Украины. В местном управлении ФСБ сообщили, что задержанные передавали сведения СБУ.
ФСБ
ЛНР
Украина
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