Криминал 13 января 2024, 12:59 Собиравшего сведения для польских спецслужб россиянина отправили в СИЗО Суд Пензы отправил в СИЗО россиянина, собиравшего данные для спецслужб Польши РИА «Новости»

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Сотрудника режимного предприятия в Пензенской области, которого поймали на связях с польскими спецслужбами, отправили в СИЗО. Об этом РИА «Новости» рассказали в пресс-службе Ленинского райсуда Пензы.

Мужчина останется под стражей до 10 марта.

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О задержании работника пензенского предприятия ранее сообщили в ФСБ. Отмечалось, что он предоставлял данные, в частности об объемах производства в рамках гособоронзаказа, в обмен на получение постоянного места жительства в Польше.

Во время допроса россиянин признался, что передавал иностранным спецслужбам сведения о расположении объектов на предприятии для нанесения удара по ним. За «сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством» (статья 275.1 УК РФ) ему грозит до восьми лет лишения свободы.

В МИД Польши, однако, отрицают, что задержанный связан со спецслужбами страны. Заместитель главы ведомства Анджей Шейна назвал эту информацию фейком.