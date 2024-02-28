Важное 28 февраля 2024, 11:54 Собиравшего данные о российских военных агента ГУР Украины раскрыли в Крыму ФСБ: собиравший данные о российских военных агент ГУР пойман в Крыму

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Мужчину, занимавшегося шпионажем по заданию куратора из ГУР Украины, арестовали в Крыму. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

Агент, которого раскрыли сотрудники ведомства, является гражданином Украины. По данным ФСБ, он собирал сведения о Вооруженных силах России.

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Задание мужчина получил от куратора из главного управления разведки министерства обороны Украины, который поручил ему предоставить данные о местах дислокации и маршрутах перемещения подразделений ФСВНГ России на территории проведения СВО.

«Данные предназначались для нанесения ракетно-артиллерийских ударов по личному составу и военной технике Росгвардии», — подчеркнули в ФСБ.

Информацию злоумышленник передавал украинской разведке через мессенджер. Против мужчины возбудили дело по статье о шпионаже.

Киевский районный суд Симферополя арестовал украинского агента на два месяца. Ему грозит до 20 лет тюрьмы.