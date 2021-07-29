Собиратель кедровых орехов убил напарника в состоянии алкогольного опьянения

Жителя села Бальзой Улетовского района Забайкальского края обвиняют в убийстве 37-летнего товарища. Мужчины собирали вместе кедровые орехи. Об этом сообщил «Царьград».

По версии следствия, это произошло в ночь на 10 мая 2021 года в лесу в 35 километрах от села Шехолан. После сбора орехов мужчины решили выпить. Распитие алкоголя привело к конфликту, который завершился убийством. Подозреваемый убил напарника руками и палкой, а после два раза ударил в грудь.

Пострадавший мужчина умер на месте от полученных травм. Обвиняемый на данный момент заключен под стражу.