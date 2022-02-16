Собирал ножи и спивался. Знакомая рассказала про обвиняемого в убийстве возлюбленной жителя Орехово-Зуева

Обвиняемый в убийстве любимой женщины житель Орехово-Зуева становился агрессивным после употребления алкоголя. Многие отвернулись от него из-за его пьяных выходок. Об этом «360» рассказала знакомая пары. Женщина пояснила, что все они жили рядом, поэтому она видела, что у них происходит.

По словам собеседницы, обвиняемый познакомился с будущей возлюбленной несколько лет назад. В отношениях они пробыли не так долго и в последнее время особо их ничего не связывала.

Знакомая отметила, что основная причина убийства кроется в пристрастии мужчины к спиртному.

«В алкогольном опьянении проявлял агрессию, но всерьез никто его не воспринимал, так как он быстро терял сознание. Все знакомые по очереди отворачивались от него именно из-за пьяных выходок», — пояснила она.

Главным увлечением мужчины были ножи, которые он коллекционировал. Всем говорил, что они ему нужны для рыбалки. По словам собеседницы «360», убитая женщина «хотела любви, а получила нож». Сейчас все, кто были знаком с парой, переживают, что младшего сына убитой могут отправить в детский дом.

В подмосковном главке СК сообщили, что обвинение в убийстве предъявили 33-летнему жителю Орехово-Зуева. По версии следователей, во время ссоры мужчина ударил в шею ножом 47-летнюю женщину, с которой у него были отношения. Труп возлюбленной обвиняемый завернул в одеяло и выбросил в канаву.

К правоохранителям обратился сосед по дому, который увидел в подъезде пятна крови. Следователи изучили видео с камер наблюдения и попросили задержанного объяснить, что на них изображено. Обвиняемый сознался в убийстве и показал, где спрятал тело убитой.

В ближайшее время следователи подадут ходатайство в суд об избрании задержанному меры пресечения.