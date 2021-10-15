Очная ставка Ксении Собчак и водителя Mercedes по делу о смертельном ДТП пока не состоялась. Как сообщил RT со ссылкой на информированный источник, ведущая не прилетела в Сочи в связи с переносом даты сверки показаний.

Собеседник журналистов заявил, что, по его данным, очная ставка Собчак и таксиста пройдет на следующей неделе.

Авария на трассе в Сочи с участием Ксении Собчак произошла в минувшее воскресенье, 10 октября. Ведущая ехала в такси Mercedes. Водитель иномарки выехал на встречную полосу, где столкнулся с Volkswagen. От удара машину отбросило на микроавтобус.

В результате погибла пассажирка пострадавшего автомобиля. Еще одну женщину и водителя срочно госпитализировали.

По заведенному уголовному делу суд отправил водителя Mercedes Олега Цоя под домашний арест. После аварии таксист сам сдался полиции и признал свою вину. Расследование уголовного дела взял под свой контроль следственный департамент МВД. Собчак уже приходила туда для дачи показаний.

Но после стало известно, что журналистка получила повестку для явки на очную ставку с водителем, которая должна пройти в Сочи.

Сегодня Ксения Собчак опубликовала видеообращение, в котором заявила, что обсуждением смертельной аварии занимаются ее недоброжелатели, а сама она ничего не скрывает. Она повторила, что покинула место аварии, потому что не могла оказать никакой помощи пострадавшим. Скорую для них вызвал ее ассистент, которому она сообщила о происшествии. Собчак подчеркнула, что сама получила травмы, но сейчас делает все, чтобы на деле помочь семьям погибшей и пострадавших.