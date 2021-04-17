Собаки загрызли четырехлетнего мальчика в Башкирии

Стая собак насмерть загрызла четырехлетнего мальчика в башкирском селе Сафарово. Ребенок катался на велосипеде по улице, когда на него напали дикие животные. Об этом сообщила пресс-служба республиканского главка Следственного комитета.

По предварительным данным, нападение диких собак на мальчика произошло в субботу, 17 апреля. Ребенок ехал на велосипеде по улице Школьная. От полученных травм он скончался на месте.

На место происшествия выехали следователи-криминалисты для установления всех обстоятельств случившегося. По итогам проверки они завели уголовное дело по статье «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека».

Сейчас правоохранители проверяют работу чиновников администрации Учалинского района, которые отвечают за организацию отлова безнадзорных собак. Дело под свой контроль взял глава республиканского главка СК.

Проверку организовала прокуратура Республики Башкортостан. Надзорное ведомство проверит работу органов местного самоуправления и учреждений, которые занимаются правонарушениями несовершеннолетних. По итогам мероприятия ведомство примет меры прокурорского реагирования.