Собаки нашли человеческую голову в центре Саратова

Сторож одной из саратовских компаний увидел человеческую голову, которую принесли собаки. Следователи разыскали тело мужчины и начали расследовать обстоятельства смерти.

Правоохранители предварительно выяснили, что сторож наткнулся на голову человека утром 25 июля. Мужчина обходил территории организации, расположенной на улице Радищева.

«[Он] увидел, что собаки, охраняющие территорию, принесли предмет, прохожий на человеческую голову. Мужчина сообщил об этом в правоохранительные органы», — сообщила пресс-служба СУ СКР по Саратовской области.

На место приехали следователи, которые обыскали местность и нашли мертвого мужчину. Тело находилось недалеко от организации. Погибшим оказался 50-летний житель Волгограда. Судебно-медицинский эксперт установил, что тело пролежало на улице не менее двух месяцев.

Источник фото: СУ СКР по Саратовской области

Для определения точной причины смерти мужчины назначили судебно-медицинскую экспертизу. Правоохранители начали доследственную проверку. Все обстоятельства и причины гибели человека пока выясняются.