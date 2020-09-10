Собака в Петербурге спасла девочку от изнасилования

Служебная собака помогла полицейским задержать педофила, который хотел надругаться над 15-летней школьницей. Случай произошел в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга.

В полицию 9 сентября обратилась жительница Ломоносова, у которой дочь не вернулась домой. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.

Стражи порядка немедленно начали поиски. Служебный пес по кличке Волк Меркурий сразу же взял след ребенка по запаху одежды. Животное привело полицейских к заброшенному дому на Александровской улице Ломоносова.

Собака точно указала подъезд, в котором находилась девочка. Полиции удалось остановить преступника в тот самый момент, когда он хотел надругаться над ребенком. Как выяснилось, мужчина сначала угрожал жертве кухонным ножом на берегу Финского залива, развратил ее, а потом увел в заброшенный дом.

«Однако благодаря появлению полицейских и служебной собаки злоумышленнику не удалось довести свой преступный умысел до конца», — заявили в ведомстве.

Преступником оказался 36-летний местный житель, у которого нет работы. Ранее его судили за хулиганство, кражи, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть. Пока решается вопрос об открытии уголовного дела.