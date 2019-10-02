Собака помогла задержать подозреваемого в убийстве кондуктора
Как сообщила пресс-служба УМВД России по Приморскому краю, неизвестный напал на кондуктора 1 октября. ЧП случилось на улице Сахалинская, где разворачиваются трамваи. Преступник нанес жертве смертельные травмы.
РИА «Новости» уточнило, что 39-летний мужчина последним выходил из трамвая и «без видимых причин» ударил 54-летнюю женщину по голове металлическим прутом. От полученных травм пострадавшая скончалась.
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Место происшествия изучила следственно-оперативная группа. В нее входил старший инспектор — кинолог Вадим Колесников и служебная немецкая овчарка по кличке Арэс. Собака взяла след нападавшего и привела полицейских к дому на 2-й улице Строителей.
Там стражи порядка и задержали подозреваемого. Он оказался местным жителем. СУ СК РФ по Приморскому краю открыло в его отношении уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда, повлекшем смерть человека. Сейчас с подозреваемым беседуют следователи. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.