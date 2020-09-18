Собака помогла раскрыть кражу шашлыков в Югре

Служебные собаки регулярно помогают ловить преступников. Вот и в Ханты-Мансийске животное помогло раскрыть полиции такое, казалось бы, простое дело, как кража шашлыков. Пес привел стражей порядка прямо к похитителю.

Местный бизнесмен обратился в полицию и рассказал, что неизвестные похитили у него десять килограммов мяса вместе с двумя шампурами. Полиция отправилась в гости к предпринимателю вместе с кинологом и собакой. Об этом сообщила пресс-служба МВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу (Югре).

Собака взяла след и привела стражей порядка в гаражный кооператив.Там находился подозреваемый — 27-летний неработающий житель Свердловской области. Он во всем признался. Парень пригласил в гости друзей и к приходу сотрудников МВД пожарил все мясо.

Теперь против него открыто уголовное дело о краже. Ему грозит до пяти лет тюрьмы. Сейчас молодой человек находится под стражей.

Ранее служебная собака спасла 15-летнюю девушку из Санкт-Петербурга. Ее хотел изнасиловать педофил. К счастью, у него ничего не получилось. Полиция вовремя его задержала.