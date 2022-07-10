Подросток в Приморье устроил погоню со стрельбой. Видео

Несовершеннолетний подросток в Кавалеровском районе Приморского края без водительского удостоверения устроил гонки с сотрудниками ДПС, полицейским пришлось применить оружие. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Сотрудники ДПС патрулировали улицу Арсентьева, заметив автомобиль марки Honda Domani, совершавший опасные маневры на дороге общего пользования.

Полицейские отправились в погоню за нарушителем, который проигнорировал требование остановиться, после чего правоохранители применили оружие, начав стрелять по колесам. В ходе погони подросток попал в ДТП с автомобилем Lexus RX-350, но продолжил уходить от ГИБДД.

Задержать нарушителя удалось на 273-м километре трассы Осиновка — Рудная пристань. Находившийся за рулем молодой человек не имел водительского удостоверения и не обучался управлять транспортным средством.

Начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Приморскому краю Ирина Сырова сообщила, что нарушителя поставят на профилактический учет, а его родителей привлекут к административной ответственности.