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    10 июля 2022, 11:48

    Подросток в Приморье устроил погоню со стрельбой. Видео

    УМВД по Приморью: подросток без прав устроил погоню с ДПС со стрельбой

    Максим Зинкин

    Несовершеннолетний подросток в Кавалеровском районе Приморского края без водительского удостоверения устроил гонки с сотрудниками ДПС, полицейским пришлось применить оружие. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

    Сотрудники ДПС патрулировали улицу Арсентьева, заметив автомобиль марки Honda Domani, совершавший опасные маневры на дороге общего пользования.

    Полицейские отправились в погоню за нарушителем, который проигнорировал требование остановиться, после чего правоохранители применили оружие, начав стрелять по колесам. В ходе погони подросток попал в ДТП с автомобилем Lexus RX-350, но продолжил уходить от ГИБДД.

    Задержать нарушителя удалось на 273-м километре трассы Осиновка — Рудная пристань. Находившийся за рулем молодой человек не имел водительского удостоверения и не обучался управлять транспортным средством.

    Начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Приморскому краю Ирина Сырова сообщила, что нарушителя поставят на профилактический учет, а его родителей привлекут к административной ответственности.