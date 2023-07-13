Криминал 13 июля 2023, 16:08 Снявшим скальп с жителя Электростали переквалифицировали дело по более тяжкой статье СК квалифицировал действия напавших на парня из Электростали по более тяжкой статье Пресс-служба Следственного комитета

Читать 360tv в

Мужчинам, срезавшим скальп с 19-летнего жителя Электростали, переквалифицировали дело по более тяжкой статье. Теперь им предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Об этом в Telegram-канале сообщил Следственный комитет России.

«С учетом полученных потерпевшим телесных повреждений им предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и хулиганстве», — уточнили в ведомстве.

Реклама

Расследование дела продолжается. В ближайшее время следователи проведут с участием фигурантов необходимые следственные действия.

Конфликт между мужчинами произошел 9 июля. Арестованным не понравилась прическа молодого человека — зеленый ирокез. Они решили отрезать его, но вместе с волосами сняли парню скальп. Сейчас пострадавший находится в больнице. Обоих обвиняемых суд отправил под арест на два месяца.

Один из фигурантов объяснил свой поступок тем, что был пьян. Он заявил, что раскаялся в содеянном, а также готов оказать материальную помощь пострадавшему и его семье.