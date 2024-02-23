Криминал 23 февраля 2024, 04:59 Снимавшие порно со школьницами экс-депутат Омского райсовета и его жена получили срок Суд в Омске приговорил экс-депутата и его жену к колонии за порно со школьницами РИА «Новости»

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Экс-депутату Омского районного совета и его супруге вынесли приговор по делу о порнографии со школьницами. Об этом сообщили на сайте областного суда.

Женщину осудили на пять лет колонии общего режима, но отбывание наказания отсрочили до достижения ее ребенком 14 лет. Бывшего народного избранника приговорили к четырем с половиной годам колонии строгого режима.

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Как стало известно РИА «Новости», 23-летнюю жительницу Покровки, супругу экс-депутата, в мае 2021 года обвинили в сексуальных отношениях с несовершеннолетними. Следствие установило, что супруги зарабатывали, снимая порнографические ролики. Во время следствия депутата лишили мандата. В отношении супругов возбудили уголовное дело по нескольким статьям, пара вину не признала.

Директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что обратится в СК по поводу блогерши, которая торгует в соцсетях материалами с детской порнографией — кадрами своего малолетнего ребенка.