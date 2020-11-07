«Снесло крышу». Друзья погибшего при стрельбе в Екатеринбурге рассказали про его убийцу

Об этом подруга одного из убитых мужчин рассказала изданию «Подъем». Она отметила, что компания общалась «довольно хорошо», а сам убитый был неконфликтным, добрым и рассудительным.

«Мне кажется, у Дмитрия (подозреваемого в убийстве — прим. ред.) снесло крышу, вот и все», — отметила она.

Еще одна подруга убитого мужчины предположила, что во время вечеринки ребята могли употреблять наркотики.

«Я думаю, что они наркоманили. Обнаркоманились, и башню перекрыло. Олег был замечательный человек. Видимо, просто познакомились в интернете, увиделись, выпивали вместе — как 80% молодежи делает. Обычная история», — рассказала подруга.

Массовое убийство во время вечеринки произошло в ночь на 7 ноября на улице Социалистической в Екатеринбурге. Правоохранители обнаружили тела трех мужчин и одной женщины — по предварительным данным, они поссорились между собой после чего хозяин вечеринки открыл огонь. Троих человек застрелили — предположительно, из охотничьего карабина «Сайга» — еще один покончил с сбой. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц», отметило агентство Ura.ru.