Сначала она его «посадила», а потом он ее убил. Дедушка студентки РУДН рассказал о ее гибели

На улице Академика Виноградова, в московской квартире, найдено тело 20-летней девушки. Ее обнаружили родственники. Предположительно, ее убил ее молодой человек.

Сам убийца 23-летний житель Чувашии, Константин был долгое время знаком с девушкой, а летом 2018 года они встречались несколько недель, до того момента, как он украл у нее телефон и деньги, примерно 11 тысяч рублей. Со слов дедушки Анны, Николая Егоровича Петрова, она пыталась его догнать, когда узнала, что он обокрал ее, но он сумел скрыться.

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После этого Анна обратилась в полицию, а в ноябре 2018 года его осудили на год и несколько месяцев. «На суде мы не были, ни я ни Аня», — сказал Николай Егорович телеканалу «360», добавив, что об этом его внучка узнала из официального письма.

Похоже, что убийца вышел досрочно, так как осенью этого года в один день он встретил девушку у ее подъезда, предложив снова сойтись. Первый раз девушка отказалась, а второй раз приняла молодого человека, ничего не сказав родным.

«Неделю назад она мне позвонила и сказала: „У меня Костя уже две недели живет“» — рассказал дедушка Анны, которая также упомянула тогда, что Константин купил ей в квартиру телевизор.

В прошедшие выходные девушка заболела, в субботу 7 декабря к ней приехал Николай Егорович и привез лекарства. После вечером они созвонились, а потом на телефон девушки невозможно было дозвониться.

«Созванивались мы каждый день, по нескольку раз», — сообщил Николай Егорович.

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Все произошло ранним утром 8 декабря. По словам соседки Надежды, всю ночь в квартире девушки играла музыка и были слышны крики и ругань. Мужчина бил кулаками в стены, разговаривал на повышенных тонах и в чем-то обвинял девушку. Она громко плакала. Около пяти утра все стихло. После в квартире слышались шаги одного человека. Спустя время и они стихли.

СМС с текстом «Дедуля, я целый день спала» пришло дедушке Анны в ночь на понедельник. Николай Егорович и его супруга ничего не заподозрили, так как успели еще связаться и с подругой внучки, которая списывалась с ней в Instagram.

Источник фото: телеканал «360»

Они решили позвонить и Константину, но никто не отвечал. Тогда родственники решили во вторник 10 декабря поехать в Анне лично. В квартире лежал и спал ее парень, которого Николай Егорович узнал по фото, а его супруга заметила на балконе завернутую в ковер девушку. За то время, пока они вызывали полицию, убийца успел сбежать.

Соседку позвали в качестве понятой на место происшествия. Женщина увидела в квартире разруху и бардак, из техники стоял только ноутбук. Недалеко лежало тело убитой завернутое в ковер и с двух сторон он был перетянут жгутами.