Смотрящего за Тюменью авторитета Патрушенка задержали

В Тюмени силовики задержали четырех участников организованной группы по подозрению в разбоях и вымогательствах. Одним из них оказался криминальный авторитет Сергей Патрушев по кличке Патрушенок.

Операцию провели сотрудники полиции вместе с коллегами из центрального главка, ФСБ и при силовой поддержке Росгвардии. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Тюменской области.

Предварительно установлено, что лидером группы являлся 62-летний местный житель Сергей Патрушев. В криминальных кругах он известен под кличкой Патрушенок и наделен статусом смотрящего за городом.

Кроме Патрушева, правоохранители задержали ранее судимых 30-летнего уроженца Оренбуржья, 48-летнего выходца из Тюмени и жителя Ялуторовска 27 лет.

По имеющимся данным, все четверо вымогали у своих жертв деньги под предлогом общего покровительства. Рассматривается причастность мужчин минимум к четырем фактам преступной деятельности.

Следователи возбудили уголовные дела по статьям о разбое и вымогательстве. В местах проживания и личных автомобилях подозреваемых устроили обыски. Правоохранители обнаружили охотничьи ружья, травматические пистолеты и ножи, которыми запугивали потерпевших. Они также изъяли патроны различного калибра, компьютеры, сотовые телефоны, документы, банковские карты и денежные средства в размере более миллиона рублей.

Всем задержанным предъявили обвинения. Трех из них арестовали, четвертого оставили под домашним арестом.