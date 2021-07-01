«Смонтировано и приукрашено». Интернат в Ингушетии рассказал, кто душил умственно отсталого ребенка

Сообщения о том, что воспитатель чуть не задушила ребенка в интернате для умственно отсталых в Ингушетии, являются неправдой. Об этом в разговоре с «360» заявила заместитель директора по воспитательной работе РИ «Троицкий детский дом-интернат для умственно отсталых детей» Малика Даурбекова.

«Это неправда. Это опекаемая девочка. Это мальчик со своим диагнозом любит вот так цепляться за платье, за ворот. В этот момент она хочет его поднять, положить на диван. В этот момент он цепляется за ворот. Она пытается вырваться из его рук. Это все смонтировано и приукрашено. Там поработали специально. Это делается специально, на зло директору, чтобы очернить его, интернат и коллектив», — сказала Даубекова.

Она подозревает, что за всем этим стоят две нянечки: одна — уволенная, другая — сейчас на удаленке. По словам представительницы интерната, сейчас в случившемся разбирается Следственный комитет. Уже была сделана независимая судебно-медицинская экспертиза.

При этом у детского омбудсмена региона Заремы Чахкиевой немного другая информация о произошедшем.

«Ей где-то 25 лет. Не думаю, что она вылечилась. Она, по-моему, с малого возраста там, проходила огромное количество курсов», — рассказала Чахкиева изданию «Подъем».

По ее словам, она не раз ставила вопрос перед директором о том, как некогда лечившийся в учреждении человек может быть воспитателем. Ей ответили, что девушки некуда идти. Чахкиева добавила, что на директора учреждения Хамзата Мальсагова жаловались уволенные им сотрудницы интерната.

«Рассказывали, что он агрессивный, может материться, всякое себе позволить. Я разговаривала с каждым в коллективе индивидуально, говорила, что, если вы что-нибудь скрываете, в Судный день вам Бог этого не простит, потому что это больные дети», — заявила детский омбудсмен.

Однако ей около 60 человек ответили, что у них все идеально и что они работают в лучшем центре.

Также проверку по факту случившегося проводит и прокуратура.