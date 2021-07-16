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    16 июля 2021, 12:18

    СМИ: жительницу Екатеринбурга, которая подожгла своего собутыльника на улице, задержали

    Арина Бобкова

    Жительница Екатеринбурга подожгла человека на улице. Это привело к смерти пострадавшего. Злоумышленницу удалось задержать. Об этом сообщил E1.

    Поджог произошел на улице Луначарского в Екатеринбурге. Подозреваемая выпивала на улице вместе с молодым человеком. В какой-то момент она облила его морилкой и подожгла. Спасти мужчину не удалось, он получил 60% ожогов тела. Смерть наступила в больнице, передал Ura.ru.

    После поджога женщина скрылась с места преступления. Следователи разыскивали ее больше месяца. 14 июля ее все же задержали.

    В пресс-группе ГУМВД по Екатеринбургу сообщили, что более подробная информация о случившемся будет предоставлена позже.