СМИ: жительницу Екатеринбурга, которая подожгла своего собутыльника на улице, задержали

Жительница Екатеринбурга подожгла человека на улице. Это привело к смерти пострадавшего. Злоумышленницу удалось задержать. Об этом сообщил E1.

Поджог произошел на улице Луначарского в Екатеринбурге. Подозреваемая выпивала на улице вместе с молодым человеком. В какой-то момент она облила его морилкой и подожгла. Спасти мужчину не удалось, он получил 60% ожогов тела. Смерть наступила в больнице, передал Ura.ru.

После поджога женщина скрылась с места преступления. Следователи разыскивали ее больше месяца. 14 июля ее все же задержали.

В пресс-группе ГУМВД по Екатеринбургу сообщили, что более подробная информация о случившемся будет предоставлена позже.