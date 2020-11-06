СМИ: жительница Москвы ударила и укусила полицейского

По данным «Газеты.ru», она была нетрезва, на нее должны были составить протокол за мелкое хулиганство. В результате на женщину завели уголовное дело, теперь ей грозит срок до пяти лет тюрьмы.

«Дважды ударила руками сотрудника патрульно-постовой службы по голове и телу и укусила в предплечье», — пояснил источник.