СМИ: жителя Петербурга задержали по подозрению в финансировании террористов
Представители полиции задержали гражданина Таджикистана Идибека Камилова, который проживает в Санкт-Петербурге, по подозрению в финансировании ИГ*, информирует сайт RT со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Согласно предварительной информации, задержанный предложил своему знакомому Нурмухаммаду Нурматову за деньги отправиться в Сирию в поддержку террористов. Камилов жил в Петербурге со своими друзьями. Они тоже задержаны.
По словам полицейских, мужчины планировали перед выездом в Сирию устроить разбойное нападение на российских стражей порядка. Отмечается, что таким образом граждане Таджикистана собирались «дать присягу» сирийским террористам. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело, пишет сайт «Политика сегодня».
*«Исламское государство» / ИГ — запрещенная в России террористическая организация.