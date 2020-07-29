СМИ: жителя Петербурга задержали по подозрению в финансировании террористов

Согласно предварительной информации, задержанный предложил своему знакомому Нурмухаммаду Нурматову за деньги отправиться в Сирию в поддержку террористов. Камилов жил в Петербурге со своими друзьями. Они тоже задержаны.

По словам полицейских, мужчины планировали перед выездом в Сирию устроить разбойное нападение на российских стражей порядка. Отмечается, что таким образом граждане Таджикистана собирались «дать присягу» сирийским террористам. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело, пишет сайт «Политика сегодня».

*«Исламское государство» / ИГ — запрещенная в России террористическая организация.