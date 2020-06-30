СМИ: житель Нижнего Новгорода напал на прохожего, затем признался еще в 18 убийствах

Видео, на котором запечатлена кровавая прогулка нижегородца, предоставил хозяин местной фруктовой лавки Шамиль Тугумов. Несмотря на угрозы в свой адрес, мужчина не убирал камеру и продолжал съемку. Кроме этого, он разговаривал с обезумевшим. Мужчина рисковал жизнью, но все же смог уговорить нападавшего бросить нож. Дальше Тугумов задерживал внимание нападавшего на себе, пока не прибыли полицейские. При этом торговец фруктами был огорчен тем фактом, что ему никто не помог.

«Полчаса задержал его еле-еле. Полиция поздно приехала, и все равно я его задержал до конца. Мне не было страшно. Были там люди, которые стояли, и никто не подошел спросить, нужна тебе помощь или нет. Один с подружкой, вот мы справились», — рассказал Шамиль Тугумов.

Говоря о подруге, Тугумов имеет в виду свою знакомую, которая все это время шла позади и была на связи с полицейскими. Выяснилось, что нападавший был ранее судим.