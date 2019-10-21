СМИ: жертв банды Шишканова убили из-за денег

По данным правоохранителей, убийство совершила банда криминального авторитета Олега Шишканова в 2012 году. Сидорова якобы владела заводом только формально — по факту его контролировал Шишканов через Сидорову. Также он добился, чтобы заводу выделили 4,5 миллиарда рублей от ВЭБа.

По словам источника, на самом деле эти средства освоили только на одну сотую, оставшуюся сумму поделили между собой члены банды. Вскоре ВЭБ заинтересовался, на какие цели ушли деньги. Тогда Татьяна Сидорова пригрозила Шишканову, что, если он не решит этот вопрос, она расскажет о его серых схемах. После этого, по данным источника, Шишканов поручил личному водителю и одному из членов преступной группировки «устранить проблему». В результате сама Сидорова, ее супруг, сестра и сын были убиты в тот же вечер, а тела закопали.

Источник отметил, что на следующее утро Сидорова должна была присутствовать на важном совещании, но не пришла. К ней домой выехал человек и увидел беспорядок и следы преступления. Шишканов сразу попал под подозрение, но все отрицал и обвинял Сидорову в том, что это она якобы разворовала средства. Чтобы отвести подозрения и повлиять на следствие, он воспользовался своими связями. В 2015 году расследование приостановили из-за отсутствия подозреваемых и дело перенесли в архив.

По словам источника, вернулись к расследованию после того, как ФСБ задержала одного из членов банды по другому преступлению. Чтобы смягчить себе приговор, он рассказал подробности убийства Сидоровой и выдал всех причастных к нему. Сейчас он проходит в деле как засекреченный свидетель.

Пока девять фигурантов по делу банды Шишканова остаются под стражей. Их задержали в сентябре. Следственный комитет России возбудил уголовные дела по статьям «Похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору» и «Убийство».