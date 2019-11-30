СМИ: женщина нашла на даче под Петербургом кости пропавшей бабушки и 300 тысяч рублей
Женщина нашла кости своей же бабушки, которая в октябре пропала без вести. Останки пенсионерки лежали на ее даче в Сланцевском районе Ленинградской области, сообщило издание 47news со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Старушка, которой был 81 год, бесследно исчезла в октябре. Однако 28 ноября ее 36-летняя внучка нашла скелетированные останки. Они лежали на участке бабушки в садоводстве «Дружба». Об этом женщина сообщила в полицию.
Правоохранители осмотрели территорию и нашли фрагменты скелета. Правда, там не хватало черепа и части костей. На участке стражи порядка также обнаружили одежду и трость погибшей, документы и связку ключей. А в садовом домике хранился рюкзак с 324 тысячами рублей.
Полицейские выясняют причины и обстоятельства смерти пенсионерки.